Важное 07 апреля 2023, 12:36 Снаряд ВСУ попал в строящийся дом в Белгородской области Власти Белгородской области сообщили об атаке ВСУ на село Ржавец Telegram

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Село Ржавец Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел украинских боевиков. Снаряд попал в строящийся дом, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Осколки снарядов повредили окна, фасад и забор соседнего со стройкой дома. Кроме того, в результате обстрела в селе нарушилось электроснабжение. Аварийные и оперативные службы начали ликвидировать последствия происшествия.

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ВСУ регулярно предпринимают атаки на граничащие с Украиной российские регионы, в том числе Белгородскую область. Накануне система противовоздушной обороны сбила беспилотник над Валуйским городским округом, его осколки приземлились в поле. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не было. До этого, в ночь на 31 марта, украинские войска попытались атаковать село Головчино, но беспилотник самолетного типа также вовремя засекли и сбили. Обошлось без пострадавших и разрушений.