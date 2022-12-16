Важное 16 декабря 2022, 10:19 Снаряд ВСУ попал в подвал школы под Белгородом Власти региона: снаряд ВСУ угодил в подвал школы в белгородском селе Новая Таволжанка Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков

Читать 360tv в

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Один из снарядов попал в подвал школы, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данны, жертв и раненых нет.

«Все оперативные службы выехали на место. Подомовой обход территории продолжается», — добавил Гладков.

Реклама

Он также опубликовал фото с места попадания снаряда.

Реклама

Украинские боевики регулярно обстреливают территорию приграничной Белгородской области. Только вчера под удар попало село Безымено Грайворонского городского округа. Снаряд попал в крышу частного дома. К счастью, жильцы уцелели, их переселили в безопасное место. В тот же день под обстрелом оказался населенный пункт Старый Хутор Валуйского городского округа. Там тоже обошлось бех пострадавших, однако осколки снаряда повредили линию электропередачи, и часть села оказалась обесточена. На место немедленно направили аварийную бригаду энергетиков.