Происшествия 24 августа 2023, 15:06 Снаряд ВСУ попал в остановку общественного транспорта в Донецке Глава Донецка Кулемзин: под обстрел ВСУ попала транспортная остановка Глава администрации г. Донецка / Telegram

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ВСУ произвели обстрел Петровского района Донецка. Об этом заявил глава города Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что от обстрелов пострадало несколько зданий и автомобиль. Кроме того, украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта.

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«В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта; по улице Вильгельма Пика повреждены фасад, остекление, центральный вход магазина и уничтожен автомобиль», — сообщил градоначальник.

В ночь на 24 августа украинская армия четыре раза обстреляла Донецк кассетными боеприпасами. ВСУ также применили «натовские» снаряды в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах города.

Обстрелы со стороны украинских боевиков повредили стоматологический корпус донецкой больницы. Пострадали также жилой дом и здание магазина.