24 августа 2023, 15:06
Снаряд ВСУ попал в остановку общественного транспорта в Донецке
Глава Донецка Кулемзин: под обстрел ВСУ попала транспортная остановка
ВСУ произвели обстрел Петровского района Донецка. Об этом заявил глава города Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что от обстрелов пострадало несколько зданий и автомобиль. Кроме того, украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта.
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«В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта; по улице Вильгельма Пика повреждены фасад, остекление, центральный вход магазина и уничтожен автомобиль», — сообщил градоначальник.
В ночь на 24 августа украинская армия четыре раза обстреляла Донецк кассетными боеприпасами. ВСУ также применили «натовские» снаряды в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах города.
Обстрелы со стороны украинских боевиков повредили стоматологический корпус донецкой больницы. Пострадали также жилой дом и здание магазина.
ДНР
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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