Происшествия 25 февраля 2024, 13:22 Снаряд ВСУ попал в многоэтажку в Кировском районе Донецка Алексей Кулемзин: в Кировском районе Донецка снаряд ВСУ попал в многоэтажку РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка. Снаряд ВСУ попал в многоэтажку, сообщил глава муниципального образования городского округа Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Под вражеским обстрелом неофашистов Кировский район, микрорайон Текстильщик», — написал он.

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По словам Кулемзина, предположительно, снаряд попал в многоквартирный дом, на месте ЧП полыхают автомобили. Другие подробности уточняются.

Глава округа призвал местных жителей не покидать укрытия, а также быть осторожнее.

Кадры с последствиями обстрела появились в СМИ и соцсетях. Отмечается, что есть пострадавшие.

Накануне, 24 февраля, под ударом украинских боевиков оказался Ворошиловский район Донецка. ВСУ ударили по жилому дому. В результате атаки погиб мужчина и пострадала местная жительница.