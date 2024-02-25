25 февраля 2024, 13:22
Снаряд ВСУ попал в многоэтажку в Кировском районе Донецка
Алексей Кулемзин: в Кировском районе Донецка снаряд ВСУ попал в многоэтажку
Украинские боевики атаковали микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка. Снаряд ВСУ попал в многоэтажку, сообщил глава муниципального образования городского округа Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Под вражеским обстрелом неофашистов Кировский район, микрорайон Текстильщик», — написал он.
Реклама
По словам Кулемзина, предположительно, снаряд попал в многоквартирный дом, на месте ЧП полыхают автомобили. Другие подробности уточняются.
Глава округа призвал местных жителей не покидать укрытия, а также быть осторожнее.
Кадры с последствиями обстрела появились в СМИ и соцсетях. Отмечается, что есть пострадавшие.
Накануне, 24 февраля, под ударом украинских боевиков оказался Ворошиловский район Донецка. ВСУ ударили по жилому дому. В результате атаки погиб мужчина и пострадала местная жительница.
ВСУ
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама