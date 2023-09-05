Происшествия 05 сентября 2023, 19:28 Снаряд ВСУ попал в детский сад в Донецке Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела ВСУ в детский сад попал снаряд unsplash.com

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Один из снарядов попал в детский сад при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом написал мэр Алексей Кулемзин города в своем Telegram-канале.

Атаке ВСУ подвергся Куйбышевский район города. В результате обстрела Зоологической улицы произошло прямое попадание вражеского снаряда в детсад № 191, сообщил Кулемзин.

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Утром 5 сентября мэр рассказал, что обстрелу со стороны ВСУ подвергся Кировский район Донецка. Удар пришелся на улицу Туполева, писали «Известия».

Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил России ранее отразили четыре атаки штурмовых подразделений украинской армии на Донецком направлении. Потери врага составили до 225 человек. ВСУ также лишились девяти автомобилей, артиллерийской системы М777 и двух бронированных машин.