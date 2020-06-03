Снаряд времен ВОВ загорелся в Воронеже при благоустройстве двора

В Воронеже во время укладки асфальта во дворе повредили снаряд времен Великой Отечественной войны. От столкновения снаряда с техникой произошло возгорание, пострадал один человек.

Пожар произошел на улице Циолковского в Воронеже. Как рассказали «360» в МЧС, в это время спецтехника делала основание под асфальт в рамках благоустройства двора.

«В процессе работы спецтехника случайно извлекла из грунта боеприпасы ВОВ, визуально похожие на снаряды для ампуломета. Техникой один из снарядов был поврежден, произошло возгорание», — рассказали в пресс-службе.

Пострадал один человек. По словам представителя МЧС, у него незначительное повреждение руки. Медики оказали помощь мужчине на месте, он отправился домой.

«Боеприпасы извлечены, будут вывезены на полигон для уничтожения в ближайшее время», — добавил собеседник «360».

Пожар попал на видео. На кадрах виден сильный дым возле трактора.

В то же время местные жители рассказали «Блокнот Воронеж», что слышали звук взрыва. Пострадавший — водитель трактора — якобы выскочил из транспортного средства объятый пламенем. Свидетели помогли ему потушить огонь.