Снаряд времен ВОВ нашли на внутренней стороне МКАД | 360°

28 октября 2022, 13:13
Снаряд времен ВОВ нашли на внутренней стороне МКАД
Источник «360»: снаряд времен ВОВ обнаружили на внутренней стороне МКАД
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на 42-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Информацию о ЧП со снарядом на МКАД официально пока не подтвердили. В региональных ГУ МЧС и ГУ МВД «360» сообщили, что не получили данных о происшествии на трассе.
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Все обстоятельства случившегося уточняются.
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