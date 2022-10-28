Снаряд времен ВОВ нашли на внутренней стороне МКАД | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 13:13 Снаряд времен ВОВ нашли на внутренней стороне МКАД Источник «360»: снаряд времен ВОВ обнаружили на внутренней стороне МКАД РИА "Новости"

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Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на 42-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Информацию о ЧП со снарядом на МКАД официально пока не подтвердили. В региональных ГУ МЧС и ГУ МВД «360» сообщили, что не получили данных о происшествии на трассе.

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Все обстоятельства случившегося уточняются.

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