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    06 августа 2020, 20:30

    Снаряд времен ВОВ нашли на северо-западе Москвы

    Алена Макаренко

    Предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

    Цилиндрический ржавый предмет нашли на улице Мневники, дом 5. Боеприпас обнаружили во время строительных работ. Предположительно, снаряд относится ко времени ВОВ.

    «Место обнаружения сейчас охраняется и ожидается прибытие специализированной организации, которая занимается утилизацией такого рода объектов», — отметили в ведомстве.

    Предмет вывезут на полигон, где его уничтожат.

    Ранее немецкие мины времен ВОВ обнаружили в лесном массиве у деревни Таменгонт Ломоносовского района Ленинградской области. На месте лежали 30 боеприпасов 82-миллиметровых минометных мин.

    Новости SMI.FM