Снаряд времен ВОВ нашли на северо-западе Москвы

Цилиндрический ржавый предмет нашли на улице Мневники, дом 5. Боеприпас обнаружили во время строительных работ. Предположительно, снаряд относится ко времени ВОВ.

«Место обнаружения сейчас охраняется и ожидается прибытие специализированной организации, которая занимается утилизацией такого рода объектов», — отметили в ведомстве.

Предмет вывезут на полигон, где его уничтожат.

Ранее немецкие мины времен ВОВ обнаружили в лесном массиве у деревни Таменгонт Ломоносовского района Ленинградской области. На месте лежали 30 боеприпасов 82-миллиметровых минометных мин.