06 августа 2020, 20:30
Снаряд времен ВОВ нашли на северо-западе Москвы
Предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.
Цилиндрический ржавый предмет нашли на улице Мневники, дом 5. Боеприпас обнаружили во время строительных работ. Предположительно, снаряд относится ко времени ВОВ.
«Место обнаружения сейчас охраняется и ожидается прибытие специализированной организации, которая занимается утилизацией такого рода объектов», — отметили в ведомстве.
Предмет вывезут на полигон, где его уничтожат.
Ранее немецкие мины времен ВОВ обнаружили в лесном массиве у деревни Таменгонт Ломоносовского района Ленинградской области. На месте лежали 30 боеприпасов 82-миллиметровых минометных мин.