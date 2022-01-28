28 января 2022, 14:53
Снаряд времен войны взорвался на уральском предприятии
РИА «Новости»: снаряд взорвался на уральском предприятии «Гефест-М»
В Свердловской области прогремел взрыв на предприятии по утилизации отходов. Известно об одном погибшем, еще шесть человек пострадали.
Предварительно установлено, что на территории уральской компании «Гефест-М» в городе Реже взорвался снаряд времен Второй мировой калибром 23 миллиметра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сила взрыва разрушила внутренние перегородки здания, ударной волной выбило стекла на площади 200 квадратных метров.
Пострадавших уже доставили в больницу. Подробности случившегося не приводятся.