Снаряд времен войны взорвался на уральском предприятии

В Свердловской области прогремел взрыв на предприятии по утилизации отходов. Известно об одном погибшем, еще шесть человек пострадали.

Предварительно установлено, что на территории уральской компании «Гефест-М» в городе Реже взорвался снаряд времен Второй мировой калибром 23 миллиметра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сила взрыва разрушила внутренние перегородки здания, ударной волной выбило стекла на площади 200 квадратных метров.

Пострадавших уже доставили в больницу. Подробности случившегося не приводятся.