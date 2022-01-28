facebook_pixel
    28 января 2022, 14:53

    Снаряд времен войны взорвался на уральском предприятии

    РИА «Новости»: снаряд взорвался на уральском предприятии «Гефест-М»

    Александра Ломейко

    В Свердловской области прогремел взрыв на предприятии по утилизации отходов. Известно об одном погибшем, еще шесть человек пострадали.

    Предварительно установлено, что на территории уральской компании «Гефест-М» в городе Реже взорвался снаряд времен Второй мировой калибром 23 миллиметра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Сила взрыва разрушила внутренние перегородки здания, ударной волной выбило стекла на площади 200 квадратных метров.

    Пострадавших уже доставили в больницу. Подробности случившегося не приводятся.