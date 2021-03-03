Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петербурге

В Колпинском районе Северной столицы нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

По данным издания, боеприпас обнаружили рабочие около железнодорожного депо. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 205-миллиметровый артиллерийский снаряд времен войны. Находку оставили военным саперам. Они уничтожат ее на специальном полигоне.