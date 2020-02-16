Снаряд времен Великой Отечественной нашли в посылке у Казанского вокзала

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в зоне таможенного контроля прижелезнодорожного почтамта при Казанском вокзале в Москве. Он оказался в посылке.

«Обнаружен предмет, похожий на снаряд. Из помещения вышли 35 человек», — указано в сообщении МЧС России по Москве.

Очевидцы рассказали, что на место прибыли экстренные службы столицы. Сотрудники почтамта и эксперты ожидают прибытия кинологов со служебными собаками.

Взрывоопасные устройства в почтовых отправлениях в последнее время обнаруживают во всем мире. Месяц назад, в начале января некий злоумышленник разослал в адрес нескольких компаний из Роттердама, Амстердама и Утрехта опасные посылки. В них оказалась взрывчатка.

Позже почтовые отделения получили еще несколько опасных бандеролей. Всего на сегодняшний день их оказалось 11. Все случаи закончились относительно благополучно: никто не пострадал. Полиция сбилась с ног, разыскивая злоумышленника. Предполагают, что все опасные посылки отправляет один и тот же человек.