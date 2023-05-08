08 мая 2023, 17:40
Снаряд упал в детсад. ВСУ обстреляли хутор Леоновка в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли хутор Леоновка, пострадал детсад
Под обстрелом ВСУ оказался хутор Леоновка в Валуйском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадавших нет, но имеются разрушения.
«В Валуйском городском округе под обстрел ВСУ попал хутор Леоновка. Пострадавших нет», — отметил глава региона.
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Он подчеркнул, что один снаряд упал во двор детского сада. Взрывной волной в дошкольном учреждении выбило стекла. Другой боеприпас сдетонировал на территории сельхозпредприятия.
По словам губернатора, оперативные и аварийные службы уже прибыли на место происшествия, специалисты начали подомовой обход.
Белгородская область регулярно попадает под обстрел украинских боевиков. В воскресенье, 7 мая, ВСУ открыли огонь по селу Устинка Белгородского района. Осколки снарядов посекли окна, фасады, кровля и заборы в пяти частных домах местных жителей.
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