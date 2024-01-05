Происшествия 05 января 2024, 14:20 Снаряд для гранатомета нашли в посылке в аэропорту Перми Mash: гранату нашли в посылке в грузовом комплексе пермского аэропорта РИА «Новости»

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Работников грузового комплекса пермского аэропорта Большое Савино эвакуировали из-за обнаруженной в багаже гранаты, сообщил Mash. По данным источника Telegram-канала, подозрительный предмет заметили в пропущенной через интроскоп посылке.

Внешне находка смахивала на гранату Ф-1, добавил собеседник Mash. Предмет направили на экспертизу, которая установила, что это муляж.

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Но в этой же посылке на самом дне нашли и настоящую гранату для подствольного гранатомета ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем, указал источник канала. Оба предмета отправили на проверку, а сотрудники склада в связи с этим временно приостановили работу.

В конце ноября грузовой комплекс аэропорта Перми эвакуировали из-за обнаружения двух подозрительных посылок. Тогда один из инспекторов обратил внимание на посылки — по своей форме и составу они были похожи на боеприпасы.

После этого объявили эвакуацию в соответствии с регламентом. На место вызвали полицию, кинологов и взрывотехников. После осмотра специалисты не выявили опасных предметов.