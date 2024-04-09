Эксклюзив 09 апреля 2024, 15:26 «Сначала появился ручеек». Жительница Орска — о прорыве дамбы Жительница Орска рассказала о бегстве из дома после прорыва дамбы РИА «Новости»

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Дамба в Орске дала течь за несколько часов до полного прорыва. Местные жители сразу забили тревогу, но грузовики для засыпки на аварийном участке появились только к вечеру. Об этом «360» рассказала жительница затопленного дома, который находится рядом с плотиной.

Она подчеркнула, что сегодня ее сын уплыл, чтобы посмотреть, что происходит с домом, где остались две кошки.

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«Дамба размывалась. Сначала это был ручеек. Мы сообщали об этом, но никто не реагировал, только к вечеру поехали машины с бутом, когда уже появилась дыра. Все закричали, что дамбу прорвало. Мы просто бежали от этой волны», — поделилась собеседница «360».

Женщина добавила, что времени на сборы у нее не было. Вместе с сыном прыгнула в машину и уехала, даже не заперев дом. Она пояснила, что, несмотря на заявления местных властей о том, что дамба выдержит паводок, на всякий случай все документы держала в сумке, которую носила с собой.

«Мы спасли только машину, документы и себя», — заявила жительница Орска.

Наводнение в Оренбургской области началось в конце прошлой недели. Старая часть Орска практически полностью ушла под воду после прорыва дамбы. Затоплены оказались более шести тысяч домов. Власти региона пообещали помощь и компенсации всем потерявшим имущество.