«Сначала подумала, кукла». Труп младенца нашли на мусорном заводе в Башкирии

В Башкирии в городе Мелеузе на мусороперерабатывающем заводе обнаружили тело младенца. Мать ребенка нашли, у нее уже есть двое детей. Следователи проводят проверку и выясняют, родился ли ребенок мертвым. Мать девушки заявила «360», что ничего не знала о ее беременности.

Мать и сестра девушки не захотели общаться с журналистами. Лишь сказали, что сейчас она в полиции, и что они в шоке.

Ее бывший муж тоже шокирован произошедшим. Они уже около года не живут вместе. Утром ему позвонили из органов опеки. Где сейчас мать его детей, он не знает.

«У меня вообще в голове не укладывается. Не могла она так сделать», — сказал он.

Соседка Зинаида сказала, что знает о девушке с двумя детьми. О выброшенном младенце она не слышала, это ее шокировало. И не замечала, что девушка была в положении. По ее словам, она сама по себе крупная.

«Даже я подумать не могла, нормальная семья с виду. Мама у нее такая спокойная. Никогда такого не было, чтобы полицию вызывали. Тихая спокойная семья. Они года два как заехали, — сказала Зинаида.

Труп младенца нашли на мусороперерабатывающем заводе ООО МПК «Экотех-Мелеуз». Глава компании Тимур Ахметшин рассказал, что сотрудники предприятия позвонили ему и сообщили о страшной находке накануне, около 15:30. Он сказал, чтобы полностью прекратили работу, покинули место и ничего не трогали. И сразу вызвал полицейских.

«Поручил диспетчерам распечатать график движения, маршрутные листы последних автомобилей, которые заехали на разгрузку, чтобы оперативно передать всю информацию следственным органам. Приехали сотрудники, уже вся информация была готова, посмотрели камеры наблюдения и начали следственные действия», — рассказал Ахметшин.

Тело младенца обнаружили сразу же при выгрузке отходов на сортировочную линию.

«В первом же пакете. Сотрудница открыла пакет. Она сначала подумала, кукла. Но когда начала вытряхивать, она просто в шоке была. Там крик был такой!» — сказал Ахметшин.

Следователи начали проверку, провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти младенца. Мать установлена, с ней проводятся следственные действия, сообщили в управлении СК по Башкирии.