«Сначала подумал, что кто-то делает ремонт». Соседи раскрыли подробности о стрельбе на Приорова

Соседи погибшей семьи рассказали «360» подробнее об инциденте в квартире на Приорова. По их словам, сначала было непонятно, что это выстрелы.

«Было два звука характерных, с промежутком в несколько минут. Я думал, что кто-то ремонт делает — перегородки ломает или что-то подобное. Я вышел на балкон, и раздалось еще два выстрела — с промежутком уже в несколько секунд. И я уже понял, что это звуки огнестрельного оружия», — заявил «360» очевидец Олег Мельниченко.

Другой сосед рассказал, что находился в подъезде, когда была стрельба.

«Я как раз был на этаже и слышал хлопки, похожие на удары по металлической двери. Я спустился вниз, и как раз подъехали сотрудники полиции. Первые поднялись на этаж, и четко было слышно еще три выстрела точно», — заявил мужчина.

Ранее знакомый погибшей девушки рассказал в подробностях о самом стрелке. По его словам, молодой человек был знаком с ней еще со школы, но уже тогда вел себя странно — шутил невпопад, смеялся без повода. После армии его поведение усугубилось, он стал странно одеваться и постоянно докучал девушке.

Все случилось днем 18 июня. Молодой человек зашел в дом к своей возлюбленной и открыл стрельбу. Погибли четыре человека.