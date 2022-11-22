Происшествия 22 ноября 2022, 10:58 Снабжение Донецка водой оказалось под угрозой срыва из-за обстрела ВСУ Штаб теробороны ДНР: ВСУ обстреляли водохранилище и обесточили фильтровальную станцию РИА «Новости»

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Украинские войска ударили по территории Верхнекальмиусского водохранилища и обесточили фильтровальную станцию, которая снабжает водой Донецк. Об этом сообщили в Telegram-канале штаб теробороны ДНР.

«ВСУ обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция», — отметили в публикации

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Станция перерабатывает воду для жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Административный центр ДНР утром 22 ноября обстреляли восемь раз. Пострадали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы.

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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины вели огонь снарядами калибром 155 миллиметров из Красногоровки, Орловки, Нетайлово.

Штаб теробороны также рассказал об обстрелах ДНР за сутки. Войска Украины атаковали 12 населенных пунктов, повредили 12 домов и четыре объекта инфраструктуры. Погибли два мирных жителя, трем понадобилась помощь врачей.