Важное 10 августа 2023, 09:51 Снабжавшего Украину данными о военных эшелонах жителя Самарской области задержали ФСБ задержала жителя Самарской области, снабжавшего Украину данными о военных эшелонах

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Самарской области, которого заподозрили в передаче информации о движении эшелонов ВС России украинским спецслужбам. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

Россиянин инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины и по его заданию стал фотографировать российские боевые эшелоны в своем регионе. Фотографии он передавал с комментариями о месте съемки и количестве военной техники.

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Задержание мужчины попало на видео.

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по статье о госизмене (275 УК РФ). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее ФСБ задержала 43-летнего россиянина, подорвавшего газопровод в поселке Кореиз на юге Крыма в конце июня. Мужчина применил самодельное взрывное устройство, которое ему передали через тайник. Уголовное дело возбудили о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств.