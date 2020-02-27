Смытых волной сочинских подростков продолжат искать ночью

Двое 14-летних школьников пропали 25 февраля. Во время шторма они дурачились на берегу в поселке Лазоревское. В какой-то момент обоих смыло волной. Спасатели до сих пор не нашли их следов.

В МЧС заявили, что пропавших ищут 260 человек. Это спасатели, полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки и волонтеры.

С начала поисковых работ они обследовали 226 километров береговой линии и около 200 квадратных километров акватории Черного моря. Водолазы осмотрели около 100 квадратных метров русла реки Псезуапсе — в месте, где она впадает в море, подростков и смыло волной.

В первое время поиск был затруднен из-за шторма. Затем спасатели смогли выйти в море, с 26 февраля поиск начали вести и в ночное время.

Личности пропавших подростков установлены. В Сочи работают криминалисты центрального аппарата СК.