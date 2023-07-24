Происшествия 24 июля 2023, 15:09 «Смысла данные атаки не имели». МИД России — о налете дронов на Москву и Крым МИД России после атаки БПЛА на Москву и Крым обвинил киевский режим в терроризме Unsplash

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Россия расценила атаку дронов на Москву и Крым 24 июля как теракт и призвала международные организации дать ему надлежащую оценку. МИД страны заявил об этом на своем сайте.

«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели», — заявили в дипведомстве.

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Украина, по информации МИД России, уже взяла на себя ответственность за очередное преступление и предупредила, что продолжат такие нападения. Российская сторона осудила произошедшее, связала атаку со стремлением Запада обострить ситуацию и призвала международные организации дать ей свою оценку.

Ночью два украинских дрона подавили в Москве, атаку еще 17 БПЛА пресекли в Крыму, сообщил «Царьград». Представитель МИД России Мария Захарова назвала это актом международного терроризма.