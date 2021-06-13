Смотровая площадка с 27 туристами обрушилась под Калининградом

Смотровая площадка с 27 туристами обрушилась в поселке Краснолесье в Калининградской области. Правоохранители организовали доследственную проверку, чтобы изучить информацию в СМИ, сообщили в пресс-службе СК.

Платформа рухнула на территории обустроенного природного парка в поселке Краснолесье Нестеровского района. Смотровая площадка на крутом холме у истока реки Синей не выдержала веса туристов. Две женщины попали в больницы. Остальным пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь, но госпитализация им не потребовалась.

Теперь следователям предстоит проверить информацию об этом. Такое распоряжение дал руководитель регионального управления СК Дмитрий Бочаров.

«В настоящее время выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств, изложенных в СМИ», — говорится в сообщении.

Конструкция, возведенная с привлечением президентского гранта, обрушилась 12 июня, в День России.