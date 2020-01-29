Смотритель краснодарского музея может попасть за решетку из-за снаряда времен ВОВ

Смотритель краснодарского музея Владимир Маковецкий попал в нелепую, но страшную ситуацию. Он может оказаться в тюрьме из-за выставочного экспоната, который эксперты посчитали опасным. «360» разбирался в истории.

«Меня обвиняют в том, что я сознательно хранил взрывчатое вещество. Потому что этот экспонат был без боеголовки», — рассказал Маковецкий.

Он уже давно работает в Выставочном зале Боевой славы Краснодара. Экспонат привезли еще в 2011 году, во время военно-патриотического месячника, и с тех пор из зала не выносили.

Данный зал № 1 в то время был пустым. Администрация города решила заполнить его за счет школьных музеев. Сюда пришли школы, разложили здесь свои экспонаты. Я не касался этого зала никаким образом. Нам руководитель Выставочного зала сказал, что это экспонаты не ваши, вы их не касайтесь, пройдет мероприятие, и школы отвезут их назад. Некоторые экспонаты были оставлены здесь Владимир Маковецкий.

По его словам, в то время у музея не было своего эксперта, который занимался бы оценкой такого оружия. Комиссия музея осмотрела экспонаты чисто визуально. Их оставляли в зале, если они имели историческую ценность. В 2018 году тем самым экспонатом, из-за которого мужчину хотят судить, заинтересовались правоохранительные органы. Предмет передали на экспертизу. Результаты показали, что экспонат опасен и может в любой момент рвануть. Ответственность за хранение исторического предмета возложили на плечи 65-летнего Маковецкого. На него завели уголовное дело.

«В настоящее время уголовное дело по обвинению моего подзащитного Владимира Маковецкого рассматривается Октябрьским районным судом Краснодара. Защита полагает, что имеются все основания для прекращения уголовного дела в отношении моего подзащитного. В его действиях отсутствует состав уголовно наказуемого деяния», — прокомментировала ситуацию адвокат смотрителя Людмила Иванова.

По ее словам, Маковецкий исполнял свои обязанности и не нарушал их.

Он не хранил взрывчатые вещества в каком-то потаенном месте. Предмет, который был признан осколочно-фугасным снарядом времен Великой Отечественной войны (производство Германия), хранился в выставочном зале в открытом доступе для посетителей Людмила Иванова.

Адвокат настаивает, что Владимир Петрович «не скрывал какое-либо взрывчатое вещество, а хранил экспонат, исполняя своим профессиональные обязанности.

Свое мнение о деле «360» высказал независимый адвокат Вадим Кутиков. По его словам. Маковецкий не знал, что предмет опасный.

«Он не является специалистом. Он не исследовал этот экспонат, но свою должностную инструкцию не нарушил. Поэтому я считаю, что в его действиях отсутствует состав преступления», — сказал Кутиков.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали это дело.