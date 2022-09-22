Смог пришел в Екатеринбург из-за бушующих лесных пожаров | 360°

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Смог пришел в Екатеринбург из-за бушующих лесных пожаров

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Едкий запах гари и сильный смог пришли в Екатеринбург. Такой информацией поделились многие жители города. Причина этого явления заключается в лесных пожарах. Об этом сообщило Ura.ru.

Запах гари местные жители почувствовали сегодня, 22 сентября. Дым окутал город из-за сильных лесных пожаров в Свердловской области . Большая часть охватило южные территории региона, передала «Политика сегодня».

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«В центре дышать просто невозможно, ощущение, что ходишь вокруг костра. Если открыть окно, квартиру пропитывает запахом гари за минуту», — рассказал житель Екатеринбурга.

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Пожары

Лесные пожары

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