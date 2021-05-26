Смог от лесных пожаров накрыл Тюмень

Гарь и смог накрыли Тюмень утром в среду, 26 мая. Как сообщило Ura.ru со ссылкой на директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, ветер принес в город дым от пожаров с приграничных районов.

Он уточнил, что в пределах Тюмени пожаров в данный момент не наблюдается.

«26 мая сменилось направление ветра. Сейчас он северный, принес в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов», — пояснил Михнович.

Глава ведомства уточнил, что в регионе насчитывается 17 очагов лесных пожаров и пять ландшафтных.

Жители Тюменской области в социальных сетях поделились фотографиями смога, который накрыл город.

На опубликованных кадрах видно, что над городом висит дымка.

ТАСС напомнил, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в этом году в регионе наблюдаются самые мощные природные пожары за последние 10 лет. Ситуацию осложняет жаркая для мая погода. Средняя температура в области составляет +30 градусов.

С 11 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасности. Жителям запретили посещать леса.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны Р Ф. Вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76 сбросили на очаги более 200 тонн воды.

В региональном главке МЧС уточнили, что в данный момент ликвидировали 10 природных пожаров на общей площади 2646 гектаров, еще 10 локализовали.

Источник фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В ведомстве отметили, что допустимая концентрация продуктов горения в смоге над Тюменью не превышает норму.