СМИ: злоумышленники из Нигерии украли более 100 школьников

Группа злоумышленников осуществила рейд на школу в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на новостной портал Blueprint.

Бандиты ворвались в школу во время занятий и похитили более 100 учеников и нескольких преподавателей, сообщили очевидцы.

Губернатор штата Белло Матавалле заявил о том, что в данный момент необходимо закрыть все начальные и средние образовательные учреждения. Власти также решили перекрыть передвижение в период с 18:00 до 06:00.

Ранее проверку безопасности всех школ Подмосковья провели перед Днем знаний. В работе использовали специальные технологические средства и собак кинологической службы.