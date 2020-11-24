СМИ: житель Дагестана подорвался на гранате во время задержания

В Дагестане подозреваемый в убийстве подорвался на гранате во время задержания. Мужчина погиб. По имеющимся данным, он не был связан с бандподпольем или террористами.

Силовики намеревались задержать мужчину в селе Шава Цумадинского района, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он вышел к ним с гранатой, после чего забежал в дом и подорвал себя», — уточнил собеседник агентства. Пострадавших среди правоохранителей нет.

По информации ТАСС, инцидент произошел на окраине Бабаюрта. Источник в правоохранительных органах Дагестана заверил, что отношения к бандитскому подполью мужчина не имел. Его также не подозревали в причастности к связанным с терроризмом преступлениям.

Официального подтверждения полученной информации пока нет.