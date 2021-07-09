СМИ: жертвой телефонного мошенничества стали родители Меладзе

Телефонным мошенникам удалось обманом выманить у родителей певца Валерия Меладзе 300 тысяч рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Утро.ру» рассказало, что с отцом артиста накануне связалась неизвестная женщина и представилась его племянницей. Она убедила пенсионера, что якобы устроила аварию, в результате которой пострадали люди. Собеседница добавила, что находится в полицейском отделении, после чего передала трубку человеку, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Он объяснил, что для «освобождения» родственницы необходим один миллион рублей. Таких денег у родителей Меладзе не было и они остановились на сумме в 300 тысяч рублей. Они передали деньги незнакомцу, который приехал к их дому. После звонка родственникам выяснилось, что с настоящей племянницей ничего не случилось. Возбуждено уголовное дело.