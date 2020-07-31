facebook_pixel
    31 июля 2020, 10:41

    СМИ: женщина выпала из окна в Новой Москве

    Алена Макаренко

    Женщина выпала из окна в Новой Москве и умерла. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

    ЧП случилось на Барышевской роще 31 июля. Женщина получила сильные травмы и скончалась.

    На месте работают сотрудники спецслужб. Они выясняют все обстоятельства случившегося, написала «Газета.ru».

    Ранее молодой человек разбился после падения с крыши в центре Екатеринбурга. Спасатели не смогли вернуть пострадавшего к жизни. К месту происшествия также приезжали две скорые, пожарные, полицейские и следователи.

    Новости SMI.FM