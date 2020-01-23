СМИ: женщина погибла в ДТП под Пензой

Как сообщил очевидец инцидента в группе «СОВА ПЕНЗА АВТО» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла около 9:00 по московскому времени.

«Женщина погибла. Будьте аккуратнее на дорогах», — написал автор публикации.

На ролике с места происшествия видно, что у столкнувшихся автомобиля и грузовика сильно смяты капоты.

Официальной информации о ДТП пока нет.