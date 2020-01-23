    23 января 2020, 12:56

    СМИ: женщина погибла в ДТП под Пензой

    Ирина Нагайникова

    Утром 23 января в Пензенской области вблизи Никольска столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Один человек погиб, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на рассказ очевидца.

    Как сообщил очевидец инцидента в группе «СОВА ПЕНЗА АВТО» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла около 9:00 по московскому времени.

    «Женщина погибла. Будьте аккуратнее на дорогах», — написал автор публикации.

    На ролике с места происшествия видно, что у столкнувшихся автомобиля и грузовика сильно смяты капоты.

    Официальной информации о ДТП пока нет.