СМИ: жена мэра Томска выбросила в окно подушку с карточками на 1,3 млрд рублей

Перед обыском в квартире мэра Томска Ивана Кляйна его жена успела выбросить в окно подушку бумагами на счета с 1,3 миллиарда рублей. Документы нашел водитель завода «Томское пиво».

В подушку были вшиты карточки из российских и швейцарских банков, сообщает «КП-Новосибирск». Водителя, который схватил подушку и попытался спрятать в машине, задержали. Улики по делу изъяли.

Ивана Кляйна задержали утром 13 ноября. Силовики пришли к нему на работу. Обязанности градоначальника Томска пока исполняет первый заместитель Кляйна Михаил Ратнер. СК завел против мэра дело по статье о превышении полномочий. По версии следователей, Кляйн использовал служебное положение, чтобы продвигать интересы компании «Томское пиво».

Это уже третий мэр Томска, который имеет большие проблемы с законом. Два других градоначальника попали в тюрьму. Сейчас следователи проверяют рабочий кабинет Кляйна, его место жительства, а также офисы «Томского пива» и служебные помещения администрации города. В рамках расследования идет опрос свидетелей.