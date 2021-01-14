СМИ: землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Индонезии

Уточняется, что колебания произошли в 6:35 по местному и в 9:35 по московскому времени. Эпицентр находится на острове Сулавеси, который располагается в 35 километрах к юго-востоку от города Мамуджу. Точка землетрясения была на глубине 30 километров.

В настоящий момент о пострадавших или разрушениях неизвестно.