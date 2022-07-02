СМИ завысили сумму обвинений к ректору РАНХиГС в 21 раз

Следствие не обвиняло ректора РАНХиГС Владимира Мау в хищении 21 миллиона рублей, как ранее писали СМИ. Журналисты «МК» ознакомились с материалами дела и сообщили, что в тексте указана кража суммы «свыше одного миллиона рублей».

По их данным, во время судебного заседания следствие запросило для Мау домашний арест. Сторона обвинения заявляла, что ректор «фиктивно устроил на работу» в Федеральный институт развития образования РАНХиГС одного человека — бывшего сотрудника Минпросвещения Андрея Саака.

Ранее подобное обвинение выдвигали бывшему заместителю министра просвещения Анастасии Раковой и ректору «Шанинки» Сергею Зуеву. Их подозревают в оформлении подставных трудовых договоров на 12 человек. По мнению стороны обвинения, эти документы и обеспечили кражу порядка 21 миллионов рублей. «Мертвые души» получили денежное вознаграждение, при этом фактически не являясь сотрудниками Института общественных наук РАНХиГС.

Точная сумма, в краже которой обвиняют Мау, следствие пока не огласило.