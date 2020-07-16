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    16 июля 2020, 10:44

    СМИ: заместителя мэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

    Полина Петрова

    Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Его подозревают в получении взятки, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
    СМИ: заместителя мэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

    «Суриков задержан по статье УК РФ „Получение взятки“», — уточнил источник.

    По информации следователей, сумма взятки составляет порядка 300 тысяч рублей, пишет газета «Известия».

    Ранее экс-заместителя главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова приговорили к восьми годам колонии за взяточничество.