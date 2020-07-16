СМИ: заместителя мэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

«Суриков задержан по статье УК РФ „Получение взятки“», — уточнил источник.

По информации следователей, сумма взятки составляет порядка 300 тысяч рублей, пишет газета «Известия».

Ранее экс-заместителя главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова приговорили к восьми годам колонии за взяточничество.