СМИ: замдиректора заподозрили в изнасиловании девятилетней девочки в школе на Камчатке

Заместителя директора по инновационной деятельности одной из школ на Камчатке заподозрили в изнасиловании девятилетней девочки. По данным СМИ, это произошло 5 октября, в День учителя.

В полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Информационное агентство «Кам 24» о ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что учитель совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. По версии следствия, он сделал это, когда девочка осталась одна в кабинете.

Инцидент произошел в одном из учебных заведений Елизовского района. Учителю 44 года, его задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Следователи возбудили уголовное дело по по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Они проверяют, причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям.

Ранее стало известно о задержании мужчины, который приставал к школьникам в подмосковном Орехово-Зуеве. Подозреваемый был трижды судим, одна из статей — «Изнасилование». В полицию обратилась 15-летняя девочка. Она рассказала, что неизвестный мужчина совершил развратные действия против нее и еще двух подростков — мальчиков 15-ти и 14-ти лет.