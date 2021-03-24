Следователи начали проверку по факту сообщений в СМИ о том, что шестилетняя истощенная девочка в Талдоме была оставлена родителями одна с чужими людьми. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

В управлении СК по Подмосковью заявили, что по факту появления в СМИ сообщений о том, что мать девочки из Талдома оставила ребенка в истощенном состоянии с чужими людьми и в антисанитарных условиях, начата доследственная проверка.

Шестилетняя истощенная девочка без одежды была обнаружена в одном из частных домов в Талдоме. В СМИ сообщили, что она находилась под присмотром мужчины и женщины, которые не являлись ее родителями или опекунами. Местонахождение матери уже установлено.

Подмосковный главк МВД ранее обнародовал кадры, снятые в доме, в котором обнаружили девочку. На видео показано, что все комнаты в жилище завалены грязью и мешками с мусором. Кухонная плита заросла плесенью, а обеденный стол завален отходами.

Следствие попросило МВД передать им уголовное дело в отношении матери девочки.