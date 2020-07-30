СМИ: задержанных россиян задержали в Белоруссии, но заманивали в Ливию

Россияне, задержанные под Минском, могут быть сотрудниками частной военно-охранной компании «МАР». Арабские СМИ предполагают, что их заманили в Белоруссию, чтобы в дальнейшем перебросить в Турцию и Ливию.

Россияне, задержанные под Минском, могут быть сотрудниками частной военно-охранной компании «МАР». Арабские СМИ предполагают, что их заманили в Белоруссию, чтобы в дальнейшем перебросить в Турцию и Ливию.

Подконтрольное Файезу Сарраджу Правительство национального согласия собиралось заманить россиян в Ливию, чтобы в дальнейшем выдать их за членов ЧВК «Вагнер», сообщают арабские СМИ со ссылкой на источник в Триполи.

По версии канала LibyanTV, россияне прибыли в Белоруссию для дальнейшей переброски в Турцию. Там им обещали заключить контракт с местной компанией ННК. Однако это была ловушка. Триполитанские власти якобы планировали отправить россиян в ливийскую столицу и представить их в качестве бойцов ЧВК «Вагнер», всю схему разработали западные кураторы.

Ранее стало известно о задержании 33 граждан России в Белоруссии. По версии СК страны, они прибыли для организации массовых беспорядков. Также возбуждено дело о подготовке терактов.