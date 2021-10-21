СМИ: взрыв произошел в котельной Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Гурзуфская произошел взрыв, предположительно, в котельной. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил Telegram-канал E1.ru.

По сообщениям читателей, взрывной волной в доме на улице Крауля открыло двери. Люди сообщили, что при этом тряслись стены.

В социальных сетях пишут, что взрыв, предположительно, произошел на территории теплостанции на Гурзуфской улице. Местные жители слышали сильный хлопок, после чего пошел черный дым. Работники котельной начали выходить на улицу.

На кадрах, снятых в районе происшествия, можно заметить бордовый дым из труб котельной.

В региональном МЧС сообщили «360», что их подразделения выезжали на проверку, но ничего серьезного там не случилось.

Котельную эксплуатирует компания «Т Плюс». По их данным, это просто особенности технологического процесса.

«Пострадавших нет, разрушений нет. Действий пожарно-спасательных подразделений там не потребовалось», — сообщил представитель МЧС.

Источник фото: «ВКонтакте», страница Руслана Камалетдинова

В ночь на 20 октября взрыв произошел в торговом центре Павловска Воронежской области. Видео с места происшествия, присланное очевидцем, публиковал «360». Источник сообщал о сильном запахе пороха в воздухе.

А 15 октября в Москве произошел взрыв на газовой подстанции. После взрыва начался сильный пожар.