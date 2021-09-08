СМИ: взрыв произошел на заводе в Польше. Один человек погиб

Взрыв произошел на заводе в городе Скаржиско-Каменная в Польше. Один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их данным, погибла сотрудница, которая занималась упаковкой взрывчатки. Взрыв случился после просушки продукции. Правоохранители выясняют причины происшествия. Сотрудники экстренных служб сейчас работают на месте взрыва. Утром в среду в одном из жилых домов Ногинска произошел взрыв газа. Несколько квартир разрушены, а дом эвакуирован.