СМИ: взрыв прогремел на Одесском нефтезаводе

О взрыве заявили местные жители. По их словам, в полночь в жилых домах пропала электроэнергия, после чего в районе электроподстанции, расположенной на территории завода, люди заметили яркую вспышку и услышали взрыв, написал сайт «ПолитЭксперт».

Правоохранители подтвердили, что взорвалась трансформаторная подстанция на территории НПЗ, после чего рядом загорелась сухая трава.