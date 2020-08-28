28 августа 2020, 13:42
СМИ: взрыв прогремел на Одесском нефтезаводе
На Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, после чего в микрорайоне Шкодова Гора пропало электричество. Об этом сообщил «Интерфакс».
О взрыве заявили местные жители. По их словам, в полночь в жилых домах пропала электроэнергия, после чего в районе электроподстанции, расположенной на территории завода, люди заметили яркую вспышку и услышали взрыв, написал сайт «ПолитЭксперт».
Правоохранители подтвердили, что взорвалась трансформаторная подстанция на территории НПЗ, после чего рядом загорелась сухая трава.