СМИ выложили видео, сделанное за несколько часов до убийства петербурженки супругом

Мужчина вместе с женой пришел в заведение и, по словам инсайдера, провел там около часа. Источник утверждает, что супруги разговаривали друг с другом уважительно, выпили по коктейлю и ушли вместе.

Позднее петербуржец расправился с супругой из-за того, что она пообещала уйти от него и забрать ребенка. Он расчленил женщину и выбросил ее туловище из окна. Позднее правоохранители задержали его. Мужчина сознался в содеянном.