  • СМИ: вылетевший в Москву самолет запросил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

    19 октября 2019, 10:08

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Пассажирский лайнер Nordavia, вылетевший из Улан-Удэ в Москву, запросил экстренную посадку в Красноярске из-за угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил «Интерфакс».
    СМИ: вылетевший в Москву самолет запросил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

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    «После того, как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве», — рассказал источник.

    После сеанса связи командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту — в Красноярске.

    По данным собеседника агентства, самолет выработал топливо и благополучно приземлился.

    На борту лайнера находятся 150 человек. «Интерфаксу» сообщили, что сообщившего о заложенной бомбе задержали. Более подробной информации об инциденте пока нет.