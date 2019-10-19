СМИ: вылетевший в Москву самолет запросил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Самолет Дели — Москва экстренно сел в Ташкенте Подробнее

«После того, как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве», — рассказал источник.

После сеанса связи командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту — в Красноярске.

По данным собеседника агентства, самолет выработал топливо и благополучно приземлился.

На борту лайнера находятся 150 человек. «Интерфаксу» сообщили, что сообщившего о заложенной бомбе задержали. Более подробной информации об инциденте пока нет.