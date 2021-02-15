СМИ: вылетевший из Москвы в Челябинск лайнер вынужденно вернется в Шереметьево

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Челябинск, вынужден вернуться в аэропорт вылета. Из-за технических неполадок борт направился обратно в Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Пассажирский самолет [следующий] рейсом Москва — Челябинск возвращается в аэропорт вылета по техническим причинам», — приводит агентство слова собеседника. Самолет вылетел из столицы около 40 минут назад. Сейчас он вырабатывает топливо перед аварийной посадкой. Информации о неполадках пока нет.