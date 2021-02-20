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    20 февраля 2021, 21:00

    СМИ: вылетевший из Краснодара SSJ100 подал сигнал бедствия

    Александра Ломейко

    Сигнал бедствия подал самолет Superjet-100, который вылетел из Краснодара в Самару. Полет по маршруту борт продолжил.

    Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил через 40 минут после взлета, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Из краснодарского аэропорта SSJ100 поднялся в 18:55 по московскому времени.

    Как уточнил сервис Flightradar24, код ответчика (squawk) 7700 подал самолет авиакомпании «Азимут». Борт продолжил маршрут.

    По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, в самарском аэропорту Курумоч не получали сведений о сигнале бедствия от капитана SSJ100. Самара ожидает прибытия рейса по установленному графику.