Происшествия 18 июля 2023, 17:27 СМИ выяснили, что было внутри доставленного в здание ВГТРК конверта Baza: в доставленном в здание ВГТРК конверте оказалась питьевая сода РИА «Новости»

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В конверте, который отправили в офис ВГТРК накануне, неизвестным порошком оказалась обычная сода. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, эксперты провели анализ содержимого и установили, что внутри смешали несколько прозрачных сыпучих веществ. Среди них: питьевая сода с примесями моностеарата глицерина и эрукамида (добавки для снижения трения поверхности пленок).

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Отправитель конверта остался неизвестным.

Необычное письмо доставили в здание ВГТРК 14 июля. Из-за этого специалисты Роспотребнадзора провели дезинфекцию в здании московских телевизионщиков на Ямском поле.