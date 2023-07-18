18 июля 2023, 17:27
СМИ выяснили, что было внутри доставленного в здание ВГТРК конверта
Baza: в доставленном в здание ВГТРК конверте оказалась питьевая сода
В конверте, который отправили в офис ВГТРК накануне, неизвестным порошком оказалась обычная сода. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, эксперты провели анализ содержимого и установили, что внутри смешали несколько прозрачных сыпучих веществ. Среди них: питьевая сода с примесями моностеарата глицерина и эрукамида (добавки для снижения трения поверхности пленок).
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Отправитель конверта остался неизвестным.
Необычное письмо доставили в здание ВГТРК 14 июля. Из-за этого специалисты Роспотребнадзора провели дезинфекцию в здании московских телевизионщиков на Ямском поле.
Москва 2023
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