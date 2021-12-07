СМИ выдали фотографию случайного мужчины за стрелка из МФЦ

Мужчина, фотографию которого российские СМИ и Telegram-каналы опубликовали в новостях о стрелке из московского МФЦ, опроверг свое участие в нападении. Он передал NEWS.ru видеообращение и рассказал, что сейчас находится в Подмосковье.

«Че там говорят, это все ложь», — сказал мужчина на видео.

Его зовут Сергеем Глазовым — такое же имя, по данным СМИ, у стрелка из МФЦ.

«Я сейчас в Московской области, неподалеку, в поселке работаю. <…> Мне сейчас все названивают — и с работы названивают. Говорят: „Ты стрелял“, я говорю: „Где именно?“», — сказал Сергей.

В подтверждение он показал кухню, которую собирает.

В то же время Telegrаm-канал Baza сообщил, что супруга Сергея начала получать угрозы. По данным канала, она восстанавливается после инфаркта и публикация снимка мужа в новостях повлияла на ее состояние.

Нападение на МФЦ на юго-востоке Москвы было совершено во второй половине дня 7 декабря. Мужчина принес с собой травматическое оружие, переделанное в боевое. На замечание охранника надеть маску он открыл огонь. На месте погибли два человека, еще четверо пострадали. Среди раненых 10-летняя девочка. Состояние всех пострадавших тяжелое, они госпитализированы.

Стрелка задержал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, работающий в отделе по вопросам миграции. Примечательно, что вооруженного преступника он остановил, несмотря на то, что у самого оружия при себе не было. Домолаева уже представили к госнаграде.

С задержанным работают правоохранители. Мотивы его поведения и причины, по которым он пришел в МФЦ, официально не названы.