СМИ: ВВС Израиля нанесли ракетный удар рядом со столицей Сирии

По информации журналистов, под удар попал район Джебель-эль-Маниа, находящийся к югу от сирийской столицы. Помимо прочего, ракетным обстрелам подверглись объекты возле населенного пункта Рувейхана в провинции Эль-Кунейтра, информирует «Полит-Россия».

Уточняется, что атаки производили со стороны оккупированных Израилем Голанских высот. Сирия открыла огонь по ракетам. Удары нанесли лишь материальный ущерб, пострадавших среди военнослужащих нет.