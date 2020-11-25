25 ноября 2020, 10:05
СМИ: ВВС Израиля нанесли ракетный удар рядом со столицей Сирии
Средства противовоздушной обороны ВВС Сирии отразили ракетные удары Израиля, которые были направлены на территорию рядом с Дамаском, информирует телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник в сирийском военном командовании.
По информации журналистов, под удар попал район Джебель-эль-Маниа, находящийся к югу от сирийской столицы. Помимо прочего, ракетным обстрелам подверглись объекты возле населенного пункта Рувейхана в провинции Эль-Кунейтра, информирует «Полит-Россия».
Уточняется, что атаки производили со стороны оккупированных Израилем Голанских высот. Сирия открыла огонь по ракетам. Удары нанесли лишь материальный ущерб, пострадавших среди военнослужащих нет.