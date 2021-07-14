СМИ: восьмиклассник отравился наркотиками и попал в больницу в Петербурге

В Санкт-Петербурге ученик восьмого класса вместе со старшим другом употребил наркотическое вещество. Это произошло днем 13 июля на проспекте Народного Ополчения. После употребления вещества мальчика пришлось госпитализировать с приступом острого перорального отравления. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подростка 2004 года рождения направили Детскую городскую больницу № 5. Врачи сообщили о случившемся полиции Кировского района. Сообщается, что мальчик состоял на учете в ПДН, однако на момент случившегося его уже сняли с учета.

Следователи задержали хозяина квартиры, в которой подросток употреблял вещества. Им оказался 19-летний безработный приятель мальчика. Известно, что он приобрел наркотики с помощью запрещенного сайта, после чего принимал их вместе с пострадавшим подростком.