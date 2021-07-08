СМИ: вооруженный ножом мужчина захватил маршрутку в Новосибирской области

В Бердске (Новосибирская область) пассажиры одной из городских маршруток сообщили правоохранителям, что вооруженный ножом мужчина выгнал их из транспорта и заставил водителя «ехать дальше». Об этом написал «Царьград».

Местные СМИ рассказали, что пьяный мужчина ехал в маршрутке вместе с матерью. В какой-то момент он достал нож и потребовал от остальных пассажиров покинуть салон. Затем он обратился к водителю и сказал тому «ехать дальше». По предварительной информации, мужчина вышел около железнодорожного вокзала и скрылся в неизвестном направлении.