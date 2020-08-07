СМИ: вице-президент гильдии продюсеров погиб в Крыму

Отмечается, что Глухов проходил по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына». Решив сфотографироваться, он не удержался на краю скалы и упал.

Продюсер скончался. При падении он получил травмы не совместимые с жизнью.

По информации агентства, Глухов приехал в Крым, чтобы выступить перед молодыми кинематографистами на форуме.

Виктор Глухов родился 5 июля 1953 года. В 1982 год он окончил экономический факультет ВГИК. С 2001 года он занимал должность генерального директора ОАО «Российский кинопрокат».