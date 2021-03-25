facebook_pixel
    25 марта 2021, 22:50

    Вертолет МЧС рухнул в Калининградской области

    Александра Ломейко

    Вертолет Ка-32 потерпел крушение над акваторией Куршского залива. Судно принадлежало МЧС и поднялось в воздух для учебного полета.

    В результате аварии в Калининградской области, сообщил сайт «РЕН ТВ», спасти удалось одного человека. Еще двух находившихся на борту ищут.

    Выжил пилот вертолета, уточнила газета «Известия». Обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Как пишет ТАСС, в Следкоме подтвердили крушение вертолета в Калининградской области.

    На прошлой неделе в Афганистане разбился вертолет республиканского спецназа. В катастрофе погибли девять человек.

    UPD: Два человека спасены после падения вертолета в Калининградской области, судьба одного неизвестна, заявили в МЧС.