25 марта 2021, 22:50
Вертолет МЧС рухнул в Калининградской области
Вертолет Ка-32 потерпел крушение над акваторией Куршского залива. Судно принадлежало МЧС и поднялось в воздух для учебного полета.
В результате аварии в Калининградской области, сообщил сайт «РЕН ТВ», спасти удалось одного человека. Еще двух находившихся на борту ищут.
Выжил пилот вертолета, уточнила газета «Известия». Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как пишет ТАСС, в Следкоме подтвердили крушение вертолета в Калининградской области.
На прошлой неделе в Афганистане разбился вертолет республиканского спецназа. В катастрофе погибли девять человек.
UPD: Два человека спасены после падения вертолета в Калининградской области, судьба одного неизвестна, заявили в МЧС.